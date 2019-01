Sixt - Kampf um Kaufsignal

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Wertpapiere des Autovermieters Sixt tendieren seit Jahresanfang wieder gen Norden, stecken aber im Bereich des EMA 50 und dem aktuellen Abwärtstrend noch fest. Doch die Ambitionen für einen Durchmarsch seitens der Käufer sind klar erkennbar!

Noch aber präsentiert sich die Aktie von Sixt etwas schwach auf der Brust. Nach einem ersten Test der Widerstandszone um den 50-Tage-Durchschnitt bei 78,85 Euro zu Beginn dieser Handelswoche prallte die Aktie zunächst einmal zur Unterseite ab. Heute versuchen sich Bullen erneut an dieser Hürde, stoßen aber wiederholt auf Widerstand. Ein Ausbruch und damit einhergehendes Kaufsignal stehen derzeit noch auf der Kippe.

Aktuell herrscht nach technischen Maßstäben Chancengleichheit für Bullen und Bären. Tendenziell haben Käufer derzeit die etwas besseren Karten auf der Hand, müssen diese aber für einen Impuls auch ausspielen. Sonst geht der Punkt an Verkäufer, sobald Sixt wieder unter das Niveau von 76,00 Euro abrutschen sollte.

Ausbruch lässt auf sich warten

Für ein erfolgreiches Kaufsignal muss unbedingt das Widerstandsniveau von rund 80,00 Euro geknackt werden, erst dann würde die Chance auf eine Fortsetzung der zu Jahresbeginn etablierten Aufwärtsbewegung in Richtung der nächsten Hürde bei 85,16 Euro tatsächlich zunehmen. Ab einem Kursniveau von grob 90,00 Euro muss in der Sixt-Aktie mit zunehmenden Widerstand seitens der Verkäufer gerechnet werden.

Sollte Sixt am Ende dieser Woche hingegen wieder unter dem Niveau von 76,00 Euro notieren, dürften sich vorläufig Abgaben an die Januarzwischentiefs von 71,90 Euro einstellen. Das würde aber einen raschen Vorstoß der Käufer auf unbestimmte Zeit hinauszögern, sogar größere Abschläge zurück auf 70,00 Euro kamen dann ins Spiel. Der Abwärtstrend ginge in diesem Fall in die Verlängerung. Entscheidend sind für die eine oder andere Kursbewegung aber die Wochenschlusskurse.

Widerstände: 79,55; 81,25; 82,80; 84,25; 85,18; 87,00 Euro

Unterstützungen: 77,20; 76,00; 74,05; 72,90; 71,90; 69,45 Euro

Sixt in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2018 - 25.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007231326

Sixt in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.11.2013 - 25.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007472060

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Sixt für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Abstand zum Knock-Out in Prozent Sixt HX6LP5 1,28 66,138072 6,27 15,64 Sixt HX6PM4 0,90 70,118541 9,01 10,56

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.01.2019; 13:11 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Sixt für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Abstand zum Knock-Out in Prozent Sixt HX5RHK 1,54 93,259607 5,06 18,95 Sixt HX63BB 0,79 85,476124 9,80 9,03

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.01.2019; 13:16 Uhr

