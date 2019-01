563.000 Scheine Falschgeld wurden 2018 aus dem Verkehr gezogen. Das ist weniger als zuvor, doch die Fälschungen werden raffinierter. Wer sich schützen will, sollte drei Tipps beachten.

Die Gefahr, an Blüten oder falsche Münzen zu geraten, ist statistisch sehr gering. Laut Bundesbank müsste ein Mensch in Deutschland im Schnitt 900 Jahre alt werden, um nur einmal im Leben mit Falschgeld in Berührung zu kommen. Rund 563.000 Blüten zogen Polizei, Handel und Banken in Europa nach jüngsten Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Freitag im vergangenen Jahr aus dem Verkehr. Das waren knapp 19 Prozent weniger als 2017, es bedeutete den niedrigsten Stand seit 2013.

Dennoch besteht Grund zur Vorsicht: "Für eine gewisse Klientel ist es einfacher geworden, an Fälschungen zu gelangen", sagt Sven Bertelmann, Leiter des Nationalen Analysezentrums (NAC) für Falschgeld und beschädigtes Bargeld in Mainz. "Auch Hologramme und gefälschte Porträtfenster werden im Darknet gehandelt."

Das Porträtfenster - von Europas Währungshütern erstmals im November 2015 beim neuen 20-Euro-Schein eingeführt - gilt derzeit als eine der höchsten Hürden für Fälscher. Hält man den Schein gegen das Licht, wird das Fenster durchsichtig und zeigt ein Porträt der Europa.

Doch Kriminelle schrecken auch solche Raffinessen nicht ab. Erste 50-Euro-Fälschungen mit - wenn auch verschwommenem - Porträtfenster sind aufgetaucht. "Fälscher rechnen mit dem flüchtigen Betrachter", erklärt Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann. Die Qualität der nachgemachten Porträtfenster erreiche aber "bislang nicht annähernd das Original", betont er. "Minimale Sorgfalt reicht manchmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...