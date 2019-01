Evotec konnte am Donnerstag erneut etwas zulegen. Die Aktie ist jetzt auf dem Weg in einen deutlichen langfristigen Aufwärtsmarsch. Denn schon wieder konnte die Untergrenze von 20 Euro im Trend bestätigt werden. Das bedeutet, dass die Aktie nach unten gut geschützt ist. Damit hat Evotec den Rücken frei und kann sich den ersten Hürden bei 22/23 Euro widmen. Der Durchbruch in Richtung 25 Euro ist letztlich aus charttechnischer Sicht nur eine Frage der Zeit. Nach bislang +40 % in einem Jahr könnte ... (Frank Holbaum)

