Amazon hat in den vergangenen Tagen wieder einen etwas herberen Rücksetzer hinnehmen müssen. An der Marke von 1.500 Euro war der Wert gescheitert. Nun ging es zurück in die Gewinnzone, sodass der Wert eine Chance auf Kurssteigerungen von 20 % und mehr hat.

Denn: Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht im Aufwärtstrend, nachdem die Marke von 1.400 Euro verteidigt werden konnte. Der Wert näherte sich am Donnerstag nach einem satten Gewinn von 1,6 % wieder deutlich der 1.500-Euro-Marke. Die Kurse ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...