Gründergeist in Österreich im Aufwind? Für den 24.1.19 hatte die Wirtschaftskammer zur Pressekonferenz "Gründergeist in Österreich im Aufwind" geladen. Das Thema interessiert natürlich. Ich z.B. frage mich: Wer gründet? Warum? Mit welchem Erfolg? WKO-Präsident Harald Mahrer informierte uns, dass von 2009 bis 2018, also in 10 Jahren, die Gründungen von 28.908 auf 30.285 zugenommen haben. D.h. 116 Unternehmen pro Tag werden in Österreich gegründet. Davon 77,1% nicht eingetragene Einzelunternehmen, 5,1% eingetragene Einzelunternehmen, 12,6% GmbHs, 2,4% OGs, 2,1% KGs, 0,07% sonstige Rechtsformen. Nach Sparten gegliedert: 40% Gewerbe und Handwerk, 26,9% Handel, 19,7% Information & Consulting, 7,6% Tourismus und Freizeitwirtschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...