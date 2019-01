Der seit Jahren taumelnde Modehersteller Gerry Weber beantragt ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren. Tochterunternehmen wie der Münchner Filialist Hallhuber sind derzeit nicht betroffen.

"Unser Beitrag zur Sanierung steht", hatte IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Marc Schneider vergangene Woche erklärt. Bei Gerry Weber in Halle hatten die Mitglieder der IG Metall dem Rettungspaket zugestimmt. Mehr als 120 Gewerkschaftsmitglieder sprachen sich bei einer Mitgliederversammlung in Steinhagen fast einstimmig für das Paket aus.

Demnach waren die 1200 Mitarbeiter der Zentrale und der Logistik in Halle in den nächsten Jahren bereit, auf Weihnachts- und Urlaubsgeld und geplante Tariferhöhungen zu verzichten. Bei einer Rettung erhalten die Mitarbeiter aber nachträglich Geld. Gleichzeitig wurde konzernweit eine kollektive Arbeitszeitverkürzung vereinbart. Die Gerry-Weber-Mitarbeiter leisteten ihren Beitrag, jetzt sollten die Banken am Zug sein.

Wenn die Banken zustimmen und Gerry Weber AG bis zum 31. Januar tatsächlich ein tragfähiges Finanzierungskonzept aufgestellt hat, würden auch die Zugeständnisse der IG Metall wirksam. Doch daraus wird nichts. Gerry Weber ist insolvent. Nach eigenen Angaben von diesem Freitag wurde beim Amtsgericht Bielefeld für die Muttergesellschaft Gerry Weber International AG mit ...

