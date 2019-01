In den ersten Monaten nach dem Börsengang war die Siemens Healthineers-Aktie eine klassische Trendaktie. Sie stieg vom ersten Börsentag an nahezu ununterbrochen an und erreichte am 29. August ein Allzeithoch bei 39,94 Euro. Inzwischen ist man als Anleger jedoch besser beraten, die Aktie zu traden und auch kleinere Gewinne mitzunehmen.

Nach einem Doppelhoch bei 39,21 Euro fiel die Aktie seit Anfang Dezember wieder deutlich zurück und erreichte am 15. Januar bei 33,67 Euro das bisherige Jahrestief. ... (Dr. Bernd Heim)

