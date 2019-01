Vor allem durch das Erbe seiner Eltern hat es Werner K. als selbstständiger Betriebsinhaber zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Neben seinem mit seiner Frau selbst genutzten Einfamilienhaus und einem anderen an ihren Sohn vermieteten Wohngebäude besitzt er ein gewerblich genutztes Objekt in guter Lage einer süddeutschen Kleinstadt. Mieter ist ein zahlungskräftiger und gut beschäftigter Apotheker, dessen Vertrag noch einige Jahre läuft. Während der vergangenen Jahre hat es K. verständlicherweise als sehr angenehm empfunden, dass neben seinen Betriebseinnahmen die stets pünktlichen Mietzahlungen aus diesem Gewerbeobjekt erfolgten. Da größere Investitionsmaßnahmen bisher in keinem der Gebäude anfielen, dachte K. seit dem Erbfall vor einigen Jahren kaum darüber nach, entsprechende Liquiditätsreserven aufzubauen. Wozu auch, so dachte er wohl, »zur Not steht ja meine Bank mit einem Überziehungskredit zur Verfügung.«

Diese Rechnung ging bisher auch weitgehend auf: neben dem Überziehungskredit auf dem Geschäftskonto mit einem Kreditlimit von 35.000?€ stellt seine Hausbank weitere 20.000?€ auf seinem Privatkonto zur Verfügung. Auffällig ist, dass beide Kreditlimits im Monatsverlauf bis zum Eingang der Mieten zum jeweils folgenden Monatsbeginn seit Jahren nicht nur vollständig in Anspruch genommen, sondern auch mit jeweils einigen tausend Euro zusätzlich überzogen werden. Erst die Mieteingänge von insgesamt rund 9000?€ sorgen dann regelmäßig für eine gewisse »Entspannung« bis zum jeweiligen nächsten Monatsultimo. Die Hausbank sah zumindest bisher offenbar keinen Grund einzugreifen. ...

