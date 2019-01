Die Gewerbeimmobilienfirma TLG läuft Gefahr, die Kontrolle an ihren Investor zu verlieren. Die Aktionäre sollen mit ihrem Stimmrecht dagegenhalten.

Der Machtkampf bei der Gewerbeimmobilienfirma TLG spitzt sich zu. Aufsichtsratschef Michael Zahn warnte in einem Reuters am Freitag vorliegenden Brief an die Aktionäre, dass der israelische Investor Amir Dayan de facto die Kontrolle übernehmen könnte, ohne eine Übernahmeofferte für die milliardenschwere TLG zu unterbreiten.

Die Anteilseigner sollten auf der von Dayan beantragen außerordentlichen Hauptversammlung der TLG von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, "ansonsten besteht die Möglichkeit, dass eine Aktionärsminderheit dauerhaft die Zukunft der Gesellschaft bestimmt".

Die von Dayan kontrollierte Ouram Holding hatte vor wenigen Tagen die Einberufung eines außerordentlichen Aktionärstreffens im März gefordert. Auf dieser sollen nach seinem Willen Zahn und zwei weitere Aufsichtsräte ...

