Bei Fahrzeugen mit Start-/Stopp-System koordiniert ein zentrales Steuergerät die Funktion und überwacht die Daten aller relevanten Sensoren, einschließlich des Anlassers und des Generators. Falls erforderlich, startet das Steuergerät den Motor automatisch, beispielweise auch bei zu geringer Batterieladung.

Wiederholte Motorstarts belasten jedoch auch die Fahrzeugbatterie, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Sind während der Fahrt Infotainment- oder andere elektronische Systeme eingeschaltet, die mindestens 5 V Betriebsspannung benötigen, könnte die Bordspannung im Moment eines Motorstarts auf unter 5 V abfallen, wodurch diese Systeme einen Reset durchlaufen und neu starten würden. Das ist natürlich nicht akzeptabel.

Einbrüche bis 2,5 V überbrücken

Zur Verbesserung dieser Problematik hat Analog Devices einen speziellen DC/DC-Wandler vorgestellt. Der LTC7815 von Linear kombiniert einen Boost- und zwei Step-down-Wandler in einem einzigen Gehäuse. Der synchrone Boost-Wandler speist als Laderegler die beiden nachgeschalteten synchronen Abwärtswandler und versorgt die Verbraucher sicher auch bei Unterspannung des Bordnetzes bis auf 2,5 V. Ist die Eingangsspannung höher ist als die programmierte Ladeausgangsspannung, läuft der Boost-Wandler mit 100 % Einschaltdauer und leitet die Eingangsspannung direkt an die Abwärtswandler weiter, was Leistungsverluste minimiert.

Bei Bordspannungen unter 10 V liefert der Boost-Wandler des LTC7815 10 V an die Abwärtswandler, welche bei 5 Volt 7 Ampere und bei 3,3 Volt 10 Ampere leisten können (Bild 1). Der Synchron-Boost-Wandler kann Ausgangsspannungen bis zu 60 V erzeugen und liefert als dritter Versorgungsausgang weitere 2 A. LTC7815 läuft bei Eingangsspannungen von 4,5 bis 38 V an und arbeitet nach seinem Start bis herab auf 2,5 V. Er hält den Regelbetrieb bis zu einer Eingangsspannung von 28 V aufrecht und überspringt einzelne Schaltzyklen oberhalb davon (Skipping-Mode).

Kleine Bauteile und geringe Emission

Die beiden Abwärtswandler sind auf Ausgangsspannungen von 0,8 bis 24 V einstellbar, wobei das gesamte System einen Wirkungsgrad von bis zu 95 % erreicht. Minimale Einschaltzeiten von 45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...