Einsatz in Ostwestfalen: Die Sanierungsexperten Christian Gerloff, Florian Frank und Stefan Meyer sollen den insolventen Modehändler Gerry Weber aus der Krise steuern. Was haben sie vor?

Christian Gerloff war sich sicher: "2019 wird für viele Modehändler und -hersteller das entscheidende Jahr", sagte der Münchner Insolvenzexperte Mitte Januar der WirtschaftsWoche.

Wenige Tage später zeigt sich, dass der Jurist richtig lag: Am Freitag hat mit Gerry Weber eines der bekanntesten deutschen Modeunternehmen beim Amtsgericht Bielefeld einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt - und Gerloff wird bei dem Verfahren eine zentrale Position übernehmen. Er soll den Vorstand des Damenmodekonzerns als Generalbevollmächtigter unterstützen. Gerloff kennt sich wie kaum ein anderer Insolvenzverwalter im Modeeinzelhandel aus. Der Jurist und Sanierungsexperte begleitete in unterschiedlichen Funktionen Insolvenzverfahren und Restrukturierungen von Bekleidungshändlern und -herstellern, darunter Escada, Laurèl, Wöhrl, Rena Lange und K&L.

Und nun also: Gerry Weber. Dort dürfte er zusammen mit dem ebenfalls sanierungserprobten Vorstandschef Florian Frank künftig das Kommando führen.

