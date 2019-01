Der US-Shutdown wirkt sich jetzt auch auf den Flugverkehr aus. Weil sich immer mehr Fluglotsen krank melden kommt es häufiger zu Verspätungen.

Der anhaltende Haushaltsstreit in den USA wirkt sich zunehmend auch auf den Flugverkehr aus. Am Flughafen LaGuardia in New York sowie im benachbarten Newark und Philadelphia kam es wegen personeller Engpässe zu Verspätungen, meldete die Flugsicherheitsbehörde FAA. Dort ankommende Flüge verspäteten sich im Durchschnitt um 41 Minuten.

Flüge würden umgeleitet und der Flugverkehr langsamer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...