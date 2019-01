Jüngst hat Infineon an den Börsen ein Zeichen gesetzt. Die Aktie konnte am 24. Januar mit einem Aufschlag von mehr als 1 Euro für positive Schlagzeilen sorgen. Die Kurse schnellten ausgehend von etwa 18 Euro auf über 19 Euro nach oben und näherten sich bereits der wichtigen Obergrenze von 20 Euro an. Dies ist ein wichtiges Signal, so die Chartanalysten. Denn der Wert würde über 20 Euro vergleichsweise freie Fahrt bis zu 22 Euro haben und sogar 25 Euro ins Visier nehmen können. Kleinere Widerstände ... (Frank Holbaum)

