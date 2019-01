Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist in den letzten Monaten immer weiter gestiegen und dann in einen Seitwärtstrend übergelaufen, bei dem er im Juli ein neues Jahreshoch bei etwa 120 Euro markiert hat. Im Dezember ist der Kurs dann gefallen, hat sich aber wieder gefangen und befindet sich seit Ende Dezember in einem Aufwärtstrend. Im Oktober, November und im Dezember haben die gleitenden Durchschnitte Verkaufssignale gebildet. Aktuell verlaufen alle Tageslinien unter dem Kurs, wobei der GD (200) ... (Maximilian Weber)

