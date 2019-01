Der Kurs der MorphoSys-Aktie geriet zum Ende des Jahres in einen Abwärtstrend, der im Januar durchbrochen werden konnte. In den ersten zwei Wochen ging es für den Kurs deutlich nach oben, momentan befindet er sich in einer Seitwärtsbewegung. Der Wert der Aktie beläuft sich aktuell auf 105 Euro. Der GD (38) hat im September den GD (100) und im Oktober den GD (200) von oben geschnitten. Im Dezember ist er wieder über die beiden anderen Durchschnitte gekommen und der GD (100) hat den GD (200) von ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...