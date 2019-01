Die Procter & Gamble-Aktie befand sich in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend und ist regelrecht in die Höhe geschossen. Vor einigen Wochen ging der Kurs in einen Seitwärtstrend über und erreichte dabei im Dezember ein Jahreshoch bei etwa 96,5 USD. Aktuell notiert der Kurs, nach einem kurzen Aufenthalt über dem Bollinger Band, wieder innerhalb des Bands bei rund 94 USD. Die gleitenden Durchschnitte haben in den letzten Wochen keine Signale gebildet und notieren alle unterhalb des Kurses.

Chartbild ... (Maximilian Weber)

