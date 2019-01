Die Zahl der Bitcoin-Geldautomaten wächst rasant. Die Betreiber der Maschinen investieren derzeit massiv in Schwellenländern, wo der Zugang zu Banken schwierig und die Inflation hoch ist.

TOP-Meldung Geschäft mit Bitcoin-Geldautomaten boomt, Firmen investieren massiv Laut Aussagen großer Unternehmen, die weltweit Bitcoin-Geldautomaten betreiben, laufen die Geschäfte derzeit sehr gut, trotz der Preiseinbrüche bei Kryptowährungen im vergangenen Jahr. Matias Goldenhörn, Direktor von Athena Bitcoin in Lateinamerika, sagte zu CoinDesk, dass Bitcoin-Geldautomaten in den Schwellenländern "eine echte Alternative zu Banken werden". Vor dem Hintergrund erheblicher Preisschwankungen bei den lokalen Fiat-Währungen habe sich Bitcoin als relativ stabil erwiesen. Laut aktuellen Schätzungen von Coin ATM Radar sind heute weltweit 4.213 Kryptowährungs-Geldautomaten in Einsatz. Zwar bieten die meisten von ihnen ausschließlich Bitcoin an. Doch einige der Geräte unterstützen auch eine breite Palette anderer digitaler ...

