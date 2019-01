Hyundai hat ein Auto entwickelt, das gehen und klettern kann.

Der südkoreanische Autobauer Hyundai hat auf der CES-Messe in Las Vegas ein Auto vorgestellt, dessen Reifen an Beinen montiert sind. Das Konzeptmodell namens "Elevate" (zu Deutsch "erheben") kann also sowohl fahren als auch gehen, und zwar letzteres laut Hyundai "in säugetier- und reptilienartiger Gangart". Es kann die unterschiedlichsten Funktionen wahrnehmen. So eignet es sich besonders für den Personen- und Frachttransport in unwegsamem Gelände, wo es beispielsweise seichte Gewässer durchwaten kann; darüber hinaus für den Einsatz in Katastrophen-Gebieten, ...

