Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DTE: Deutsche Telekom am 25.1. -0,67%, Volumen 165% normaler Tage , MUV2: Münchener Rück am 25.1. -0,66%, Volumen 92% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 25.1. -0,37%, Volumen 181% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 25.1. 3,95%, Volumen 98% normaler Tage , VOW3: Volkswagen Vz. am 25.1. 4,19%, Volumen 184% normaler Tage , 1COV: Covestro am 25.1. 4,92%, Volumen 161% normaler Tage , DAX: +1,36% Aktie Symbol SK Perf. Covestro 1COV 47.590 4.92% Volkswagen Vz. VOW3 151.640 4.19% Deutsche Bank DBK 8.131 3.95% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...