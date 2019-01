Zalando eröffnete am Donnerstag in Kooperation mit Ingram Micro ein neues Logistikzentrum in der Nähe von Stockholm. Damit will das Unternehmen die Lieferzeiten für die Kunden in den nordischen Ländern halbieren. Das Zentrum ist ca. so groß wie 3 Fußballfelder und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Zalando eröffnet für die Kunden das Potenzial für Next-Day Lieferungen ...

