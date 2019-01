BYD hat sich 2018 zwei neue Märkte in Europa erschlossen: den für elektrische Lastwagen und den für weitere Nutzfahrzeuge. Zwei Prototypen, ein 7,5-Tonnen-Elektro-Lkw sowie ein elektrischer Traktor für Flughäfen und Häfen, haben laut eigenen Angaben eine erfolgreiche Testphase hinter sich gebracht, 2019 soll nun ein Händlernetz aufgebaut werden. Bei elektrischen Bussen sieht man sich mit bislang mehr als 650 verkauften Einheiten in Europa ohnehin an der Spitze. Doch für den chinesischen Fahrzeugbauer ... (Achim Graf)

