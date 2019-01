Die Amerikaner sind Probleme - oder wie sie es lieber nennen - Herausforderungen gewohnt. Das macht es für Trump so schwierig, mit dem Zusammenbruch des öffentlichen Lebens zu pokern.

Freitagnachmittag am Flughafen San Francisco. Gerade hat Trump einen Kompromiss mit der Opposition bekanntgegeben. Die Regierung bezahlt ihre Angestellten wieder. "Sehr schnell oder so schnell wie möglich", ein typisches Trump-Zitat. Bis zum 15. Februar ist das Budget bewilligt, ohne die Ausgaben für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Dass der US-Präsident eingelenkt hat, soll auch daran gelegen haben, dass der Luftverkehr im Nordosten des Landes empfindlich gestört war und die Gewerkschaft der Fluglotsen einen baldigen Zusammenbruch prophezeite.

Am Flughafen San Francisco, nach Passagierzahlen unter den Top 25 der Welt, ist davon nichts zu spüren. Obwohl es am Freitagnachmittag, wenn viele Geschäftsreisende nach Hause fliegen oder Ausflügler ins Wochenende aufbrechen, gewöhnlich eng wird. Die Flüge gehen fast alle nach Plan, auch bei den Passagierkontrollen gibt es sowohl an den internationalen als auch an den inländischen Terminals keine großen Schlangen. Was auch daran liegt, dass in San Francisco ein Privatunternehmen die Personenkontrolle koordiniert - und das hat seine Mitarbeiter während des Regierungsstillstands weiterbezahlt. Das größte Problem in San Francisco ist sowieso nicht die Bundesregierung im fernen Washington, sondern das unberechenbare Wetter, vor allem dichter Nebel. Heute strahlt die Sonne, es sind 21 Grad.

Als ich vergangenes Wochenende nach dreiwöchigem Urlaub und Arbeitsaufenthalt in Deutschland in meine Wahlheimat Kalifornien zurückkehre, erwarte ich Chaos. Gut, die Einreise in San Francisco dauert diesmal eine Stunde und 50 Minuten. Zunächst prüfen nur zwei Beamte die Pässe und nehmen Fingerabdrücke, nach einer halben Stunde kommen zwei weitere hinzu. Mein Negativrekord liegt allerdings bei zwei Stunden und 49 Minuten. Geschehen im Spätherbst vor drei Jahren, als gleich zwei riesige Maschinen aus Asien eintrafen und sich Tausende Passagiere ...

