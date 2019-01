OMV und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben eine Vereinbarung über den Erwerb eines 15% Anteils an der Abu Dhabi Oil RefiningCompany (ADNOC Refining) und eines 15% Anteils an einem noch zu errichtenden Handels-Joint Venture unterzeichnet. Der geschätzte Kaufpreis für OMV beläuft sich auf ungefähr USD 2,5 Mrd. basierend auf der Nettoverschuldung zum Jahresende 2018, informiert die heimische Öl- und Gasgesellschaft. Der finale Kaufpreis ist laut OMV abhängig von der Nettoverschuldung beim Closing und bestimmten Anpassungen des Working Capitals. Gemäß der Vereinbarung beträgt der Unternehmenswert für 15% rund USD 2,9 Mrd. Die gegenständliche Transaktion wird OMV einen Anteil an einem Raffinerie-Hub in Abu Dhabi mit integrierter Petrochemie bestehend aus den Raffinerien ...

