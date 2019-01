220.000 Holocaust-Überlebende wohnen acht Jahrzehnte nach Beginn des Zweiten Weltkriegs noch in Israel. Eine davon ist die 103-jährige Eva Mendel.

Auf Eva Mendels Nachttisch steht ein schwarz-weißes Bild von ihrem Geburtshaus in Stettin - heute Szczecin in Polen. Die 103-jährige deutschstämmige Israelin ist seit ihrer Flucht vor den Nazis 1934 nicht mehr dort gewesen. Doch das Foto hütet die hochbetagte Dame wie einen Schatz. Auf dem runden Balkon des herrschaftlichen Hauses sind die winzigen Gesichter von drei Kindern zu sehen - Eva und ihre beiden Geschwister.

Auch an die Anschrift erinnert sie sich nach fast neun Jahrzehnten: Drei Eichen 2a. Mendel konnte selbst noch rechtzeitig aus Deutschland fliehen, hat jedoch Angehörige im Holocaust verloren. In Israel wohnen acht Jahrzehnte nach Beginn des Zweiten Weltkriegs noch rund 220.000 Holocaust-Überlebende. Dazu zählen auch Juden wie Mendel, die in den dreißiger Jahren gezwungen waren, Deutschland zu verlassen.

Am 27. Januar ist Internationaler Holocaust-Gedenktag. Ihren Lebensabend verbringt Mendel in einem Jerusalemer Altersheim. Wie steht sie nach all den Jahren zu ihren deutschen Wurzeln? "Ich fühle mich noch als vergangene Deutsche", sagt sie mit einem Lächeln. "Ich bin ja schon von 1934 an bis jetzt hier." Mendel wirkt zerbrechlich, aber hellwach.

Geboren wird sie als Eva Dorothea Cohn, am 15. Januar 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. In einem bunten Fotoalbum, das ihre Familie ihr zum 100. Geburtstag geschenkt hat, ist sie als lächelndes Baby zu sehen, das nackt auf einer Decke liegt. Doch die Idylle täuscht - in Mendels Geburtsjahr tobt bei Verdun in Frankreich eine der furchtbarsten Schlachten der Menschheitsgeschichte.

Auch Mendels Vater, der jüdische Anwalt Martin Cohn, kämpft auf deutscher Seite im Krieg gegen Frankreich. Er kommt an der Westfront ums Leben, als sie erst zwei Jahre alt ist. "Leutnant und Kompanieführer, Inhaber des Eisernen Kreuzes II. und I. Klasse", steht in einer Todesanzeige vom 15. Juni 1918. "Er ist in Frankreich für Deutschland gefallen", erzählt Mendel.

Auf einem Foto in dem Album ist zu sehen, wie er in Uniform stolz auf einem Pferd sitzt. In Stettin, Stadt an der Odermündung, ...

