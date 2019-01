Generalsekretärin Nicola Beer ist zur FDP-Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf gekürt worden. Beer stand zuletzt stark in der Kritik: Sie irritierte ihre Partei mit ihrer Haltung zu Viktor Orbán.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer zieht als Spitzenkandidatin für ihre Partei in den Europawahlkampf. Die Delegierten beim Europaparteitag gaben ihr am Sonntag in Berlin 85,98 Prozent der Stimmen. Bei 662 Stimmberechtigten gab es 67 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen. Die Wahl zum EU-Parlament ist am 26. Mai. Beers Vorgänger, Alexander Graf Lambsdorff, hatte beim Parteitag vor den Europawahlen 2014 ebenfalls gut ...

