Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Heineken -0,86% auf 75,74, davor 6 Tage im Plus (1,7% Zuwachs von 75,12 auf 76,4), METRO AG Stamm -1,53% auf 15,16, davor 6 Tage im Plus (13,95% Zuwachs von 13,51 auf 15,39), McDonalds -1,8% auf 184, davor 5 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 179,35 auf 187,37), Valneva +0,59% auf 3,43, davor 5 Tage im Minus (-8,21% Verlust von 3,71 auf 3,41), Singulus -0,58% auf 10,26, davor 4 Tage im Plus (10,97% Zuwachs von 9,3 auf 10,32), Erste Group +7,43% auf 31,22, davor 4 Tage im Minus (-5,06% Verlust von 30,61 auf 29,06), Lukoil +2,15% auf 69,49, davor 4 Tage im Minus (-1,42% Verlust von 69,01 auf 68,03), O2 +0,33% auf 3,034, davor 4 Tage im Minus (-2,48% Verlust von 3,1 auf 3,02), HSBC Holdings +0,77% auf 638, davor 4 Tage im Minus (-2,87% Verlust von 651,8 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...