Accor hat sich im 3. Quartal 2018 gut entwickelt und den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7,6% auf 1,03 Mrd € gesteigert. Unbereinigt legte der Umsatz um 22,3% zu. Die Kursgewinne des Euros haben den Umsatz um 20 Mio € belastet. Der Anstieg resultierte aus einem soliden Zuwachs in den meisten Schlüsselmärkten der Gruppe, was durch ein beeindruckendes Wachstum von 10,2% in Europa verstärkt wurde. Accor hat den Kauf der Sparte Hotels & Resorts von Mövenpick abgeschlossen. Die anderen Mövenpick-Geschäfte ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...