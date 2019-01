Die SAP-Aktie geriet gegen Ende September in einen Abwärtstrend. Seit der Jahreswende sieht es hier aber wieder etwas besser aus. Der kurzfristige Aufwärtstrend ließ den Kurs im laufenden Jahr bereits um über sechs Euro ansteigen. Die Aktie hielt sich in den letzten Tagen am oberen Ende des Bollinger Bandes auf und konnte es sogar überschreiten.

Analyse des 4-Stundencharts: MACD wieder gestiegen!

Am Freitag vor einer Woche befand sich der RSI im überverkauften Bereich. Zeitgleich überschritt ... (Maximilian Weber)

