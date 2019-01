Pernod hat in einem wirtschaftlich und geopolitisch schwierigen Umfeld überzeugende Ergebnisse erzielt. Trotz negativer Wechselkurseffekte stieg der Umsatz im 1. Quartal um 7,2%. Zur Gewinnentwicklung zum Jahresauftakt äußert sich der Konzern traditionell nicht. Wachstumstreiber war einmal mehr Asien. Dort zog der Umsatz um 18,4% auf 1,08 Mrd € an. Besonders stark entwickelte sich das China-Geschäft, wo die Nachfrage in allen Produktkategorien gestiegen ist. Aber auch in Indien hat der Konzern ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...