Einem Trading-Update vom 24. Oktober zufolge hat Heineken den Bierabsatz in den ersten 9 Monaten um 8,7% auf 175,3 Mio hl und den Gewinn um 9,1% auf 1,61 Mrd € gesteigert. Profitiert hat der Konzern vom heißen Sommer in Europa, der Fußball-WM in Russland und guten Geschäften in Schwellenländern wie Brasilien, Mexiko, Vietnam und Südafrika. Zur Umsatzentwicklung hat sich das Management nicht geäußert. Ein Blick in den Halbjahresbericht offenbart aber ein Wachstum von 3,4% in den ersten 6 Monaten.

