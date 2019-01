CTS hat in den ersten 9 Monaten 2018 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Umsatz erhöhte sich um 23,9% auf 922,5 Mio € und das operative Ergebnis (EBIT) um 22,8% auf 111,4 Mio €. Zu diesen Entwicklungen haben sowohl das Ticketing als auch das Live-Entertainment Segment beigetragen. Die Online-Ticketmenge verbesserte sich um knapp 9%, obwohl in vielen Ländern - auch aufgrund der FußballWeltmeisterschaft - weniger margenstarke Großtourneen mit höheren Ticketpreisen in den ... (Volker Gelfarth)

