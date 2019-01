Das US-Unternehmen Donaldson Company Inc. (ISIN: US2576511099, NYSE: DCI) wird am 28. Februar 2019 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie ausschütten. Record date ist der 11. Februar 2019. Auf das Jahr gerechnet werden 0,76 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 47,68 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2019) einer Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Seit über 20 Jahren ...

