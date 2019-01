Das erbitterte Tauziehen um die Bahnfusion von Siemens und Alstom geht in die nächste Runde. Die Unternehmen haben weitere Zugeständnisse gemacht, die das Vorhaben retten sollen. Die EU-Kommission will diese nun prüfen.

Alstom hat weitere Zugeständnisse gegenüber Brüssel für die auf der Kippe stehende Fusion mit Siemens bestätigt. Das neue Paket erhalte dabei den wirtschaftlichen und industriellen Wert des Zusammenschlusses, teilte Alstom am Montag mit. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. An dem abzugebenden Umsatzvolumen von vier Prozent des kombinierten Unternehmens ändere sich nichts. Es sei unsicher, ob die neuen Zusagen ausreichten, die Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zu zerstreuen, so Alstom.

Derweil erhöhte Frankreich den Druck auf die EU-Wettbewerbshüter in Brüssel. "Heute rechtfertigt nichts mehr eine Verweigerung der Fusion zwischen ...

