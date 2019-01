Der brasilianische Bergbaukonzern Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0) will nach der Dammbruch-Katastrophe in Brasilien Dividendenzahlung, Aktienrückkäufe und Manager-Boni auf Eis legen. Der weltgrößte Eisenerz-Konzern ist der Betreiber der Eisenerz-Mine im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens, deren Damm am letzten Freitag brach und eine Schlammlawine auslöste. Bei dem Unglück kamen viele Menschen ums Leben. Die brasilianische Justiz hat zwischenzeitlich Vermögenswerte für ...

