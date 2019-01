- Dieswöchige Gespräche zwischen den USA und China entscheidend- EURUSD: technisch solide Grundlage nach Erholung vom Freitag- DE30 stieg am Freitag weiter an, eröffnet am Montag tieferIm Jahr 2018 belastete der Handelsstreit zwischen den USA und China die Risikobereitschaft an den weltweiten Aktienmärkten, wobei dem markbreiten S&P 500 seit dem Tief vom zweiten Weihnachtsfeiertag eine Erholung von über 14% gelang. In dieser Woche rückt das Thema Handel wieder in den Vordergrund, da am Mittwoch und Donnerstag die Verhandlungsgespräche wieder aufgenommen werden. Beide Seiten hatten sich für einen vorübergehenden Waffenstillstand entschieden, allerdings rückt die gesetzte 90-Tage-Frist immer näher. Der chinesische Vize-Präsident Liu ...

