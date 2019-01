Der amerikanische Energiekonzern Dominion Energy Inc. (ISIN: US25746U1097, NYSE: D) schüttet seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 91,75 US-Cents aus. Zahltag ist der 20. März 2019 (Record day: 1. März 2019). Im Dezember 2018 kündigte Dominion die 16. jährliche Dividendenerhöhung in Folge (auf den aktuellen Betrag) an. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,67 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des ...

