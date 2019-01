Seit Tagen wird im ungarischen Motorenwerk Györ gestreikt. Nun kann Audi am Stammsitz in Ingolstadt keine Autos mehr bauen, weil die Motoren fehlen.

Nach tagelangem Streik im ungarischen Motorenwerk Györ kann Audi am Stammsitz in Ingolstadt zu Wochenbeginn keine Autos bauen. Am Montag und Dienstag stünden die Bänder komplett still, sagte ein Firmensprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...