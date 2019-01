Die Gebühren für ARD und ZDF drohen wieder zu steigen. Dabei gäbe es Wege, den teuersten Rundfunk der Welt besser und günstiger zu machen. Doch die Länder scheuen Reformen.

Dass sich an der Stimmung im Ländle grundlegend etwas geändert hat, spürt Claudia Müller jeden Tag bei der Arbeit: "Früher haben die Leute die Dorfstraße geschmückt und Kuchen gebacken, wenn das Fernsehen kam", sagt die Journalistin, die seit Jahren für den Südwestrundfunk (SWR) arbeitet und ihren richtigen Namen nicht gedruckt sehen will, "heute ist die Stimmung oft gleichgültig bis feindselig."

Wie die Welt da draußen, so ist auch der Kosmos da drinnen inzwischen ein anderer. Redaktionen an den Standorten Stuttgart, Mainz und Baden-Baden klagen über Sparzwänge im Programm, fürchten im Quotenkampf um die Qualität und kritisieren die Bürokratie: "Der SWR ist die einzige Verwaltung, die sich einen Sender leistet", flüchtet sich Müller in Galgenhumor.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter Druck, mehr denn je, extern wie intern. Schwindender Rückhalt bei Zuschauern, Fehlentwicklungen in den Anstalten, dazu politischer Druck - Müller meint, die Gebührenfunker sollten von sich aus vorschlagen, einzelne Angebote zu beenden oder gar ARD und ZDF zu fusionieren: "So wie jetzt kann es nicht weitergehen."

Radikale Ideen wie diese aus dem Maschinenraum einer der größten ARD-Anstalten sind aber nicht zu erwarten, wenn sich, so der Plan, Ende kommender Woche in Berlin die Ministerpräsidenten mit den Chefs von ARD, ZDF und Deutschlandradio treffen. Bei dem Treffen geht es eher darum, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, dass der Rundfunkbeitrag 2021 wieder steigen wird, von 17,50 Euro im Monat auf mindestens 18,35 Euro. Die Höhe des Beitrags entspreche "nicht mehr dem realen Aufwand", so sieht es Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks. Zugleich gilt es, zu verbrämen, wie sehr die Politik der Länder das öffentlich-rechtliche Medienkonstrukt in eine Sackgasse manövriert hat.

Nur hinter vorgehaltener Hand lassen Staatskanzleien durchblicken, wie frustriert sie sind von der Dickfelligkeit der Intendanten. Während in Dänemark, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich die öffentlich-rechtlichen Anbieter künftig mit deutlich weniger Geld auskommen, Fernseh- und Radiosender einstellen und Personal streichen, sträuben sich ARD, ZDF und Deutschlandradio gegen grundlegende Veränderungen. Äußern wollen sie sich dazu nicht. Mit einigen Reformen ließe sich viel Geld sparen:

• Großer Wurf: Gut zwei Milliarden Euro aus dem umstrittenen Rundfunkbeitrag fließen jedes Jahr an das ZDF. Würden ARD und ZDF zusammengelegt, könnte der Beitrag spürbar sinken.• Sparen im Programm: Kritiker fordern die Konzentration der Öffentlich-Rechtlichen auf Information, Bildung, Kultur. Die sollten 75 Prozent des Programms ausmachen, verlangt etwa der Privatsenderverband Vaunet. Teure Fußballrechte und Unterhaltungsshows ließen sich so einsparen.• Weniger Sender: Auf ein Gutteil der TV- und Dutzende Radioprogramme ließe sich verzichten. Klassikwellen könnte man zusammenlegen. Auch Phoenix, Tagesschau24 und ZDFinfo könnten fusionieren.• Weniger Personal: Vor allem in der Verwaltung haben die Anstalten Speck angesetzt. Das frisst Gebührengeld, das im Programm besser angelegt wäre.• Altlasten abwerfen: Fast 200 Millionen Euro fließen in 24 Musikensembles - historisch gewachsen, aber teils überflüssig. Und die 14 Landesmedienanstalten, die Privatsender beaufsichtigen, kann man anders finanzieren - und fusionieren.

Den Bundesländern gelingt es nicht, solch große Reformen anzupacken: "Wir müssen Mehrheiten hinkriegen", stöhnt ein hochrangiger Mitarbeiter einer Staatskanzlei, "und das ist endlos kompliziert."

Das teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunksystem der Welt

Für Justus Haucap, Exchef der Monopolkommission, der in einem Gutachten bereits 2015 die Privatisierung von ARD und ZDF gefordert hatte, ist der Reformbedarf offensichtlich: "Die ursprüngliche Legitimation, die sich aus einer Knappheit der Kanäle und den Kosten für Produktion und Sendung ergaben, ist spätestens mit der Digitalisierung entfallen." Als Korrektiv zu den durch Werbung finanzierten TV- und Radiosendern mögen ARD und ZDF noch eine gewisse Berechtigung haben: "Das allerdings legitimiert nicht länger die komplette Breite und Tiefe ihres Angebots", sagt der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Uni Düsseldorf.

Tatsächlich leistet sich Deutschland das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...