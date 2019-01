Wer den Öl-Riesen BP interessant findet, für den ist vielleicht auch ein Blick auf BP Anleihen interessant. In dem Kontext teilt die Börse Stuttgart mit, dass eine bereits 2018 emittierte BP Anleihe (genauer gesagt: der Emittent ist "BP Capital Markets America Inc.") mit beachtlichem Emissionsvolumen von 876,39 Mio. Dollar inzwischen auch an deutschen Börsenplätzen handelbar ist. Der Kupon ist eine "krumme Zahl", nämlich 3,017%. Die Zinsen werden übrigens aufgeteilt auf zwei Termine gezahlt, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...