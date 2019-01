Die Deutschen wollten in Großbritannien gerne einen Partner in Sachen Marktwirtschaft und Freihandel sehen. Doch britische und deutsche Interessen deckten sich in Brüssel selten.

Es war nur ein Satz, aber er reichte aus, um alle im Saal zu erheitern. "Fernsehen", setzte der britische Binnenmarktkommissar an und machte eine Kunstpause, "manche Leute halten das ja für Kultur." Großes Gelächter, bevor die Sitzung weiter ihren gewohnten Gang ging und man über das eigentlich wenig amüsante Thema sprach, ob die EU nun tatsächlich zuständig sei für audiovisuelle Medien.

30 Jahre ist die Szene her. Aber der Mann, der sie erzählt, ein erfahrener EU-Beamter, erinnert sich noch wie heute an die Einlage von Lord Cockfield. Der Adlige hatte wie viele seiner Vorgänger und Nachfolger von der Insel die Gabe, angespannte Situationen durch eine trockene Bemerkung im richtigen Moment zu entkrampfen. Der Witz, die Wortspiele, die prägnanten Zusammenfassungen, wie sie britische Beamte und Politiker pflegen, all das wird im Brüsseler Betrieb künftig fehlen. Der hohe EU-Beamte fasst es so zusammen: "Wir werden die Briten vermissen." Allerdings eher nicht, wenn es um Wirtschaft geht.

Noch weiß zwar niemand, wann die Briten aus der EU ausscheiden werden; ob der Brexit chaotisch ablaufen wird oder noch geordnete Bahnen findet. Fest steht nur, dass sich der EU-Betrieb verändern wird, wenn die einstige Weltmacht die Union nach bald einem halben Jahrhundert Mitgliedschaft verlassen wird. Aber wie genau?

Nach außen lamentieren gerade Wirtschaftsverbände gerne, dass mit Großbritannien leider ein unternehmensfreundliches Land aus der EU ausscheide. Dass der Liberalismus ohne das Vereinigte Königreich in Europa ins Hintertreffen gerate. In der Praxis aber waren sich Deutschland und Großbritannien im Rat, der Vertretung der Mitgliedstaaten, in ihrem Abstimmungsverhalten so fern wie kein anderes Länderpaar. Eine Achse Berlin/London? Hat selten existiert.

Das jedenfalls ergibt eine Auswertung der Nichtregierungsorganisation VoteWatch Europe für die Jahre 2009 bis 2015. Ökonom Klaas Staal von der schwedischen Karlstads Universitet hat die Politikbereiche genauer untersucht. Die Positionen Londons und Berlins wichen insbesondere bei den Abstimmungen der Finanzminister sowie im Bereich Soziales, Gesundheit und Verbraucher besonders stark voneinander ab. Länder wie Irland, Luxemburg, die Niederlande und Schweden müssten sich viel eher Gedanken machen, dass ihnen ein Verbündeter abhanden kommt. Deutschland dagegen, schlussfolgert Staal, verliere "keinen Alliierten, sondern einen Gegner".

Diese Erkenntnis widerspricht der hierzulande weitverbreiteten Sorge, dass sich die Machtverhältnisse in der EU künftig zuungunsten Deutschlands verschieben werden. Den Nordländern stünde künftig eine größere Gruppe von mediterranen Ländern gegenüber, die auf gemeinsame Haftung und Finanztransfers hinwirken, argumentiert etwa Dietrich Murswiek, emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität Freiburg. Mit dem Brexit verringere sich der Bevölkerungsanteil der nördlichen Gruppe auf rund 30 Prozent, während die von Frankreich angeführte mediterrane Gruppe ihre Position auf 44 Prozent ausbaue, rechnet Murswiek vor.

Geht das Gleichgewicht in der EU also tatsächlich verloren? "Die Angst vor einem Club Med ist Quatsch", sagt Guntram Wolff, Direktor der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Zum einen habe Großbritannien bisher schon nicht der Euro-Zone angehört, in der nicht nur die Regeln für die Währungsunion gesetzt wurden, sondern auch Projekte wie die Bankenunion vorangetrieben wurden. Und zum anderen habe sich mit den Niederlanden in jüngster Zeit ein Land herauskristallisiert, das für stabilitätsorientierte Politik steht und weitere Länder um sich scharen konnte. Im Dezember, bei den Verhandlungen zum Umbau der Euro-Zone, stritt der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra eine ganze Nacht gegen einen Euro-Zonen-Haushalt - zum Unwillen von Frankreichs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...