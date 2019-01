Wird sich United Internet zum Netzanbieter mit eigenem Netz in Deutschland wandeln? Das ist noch nicht sicher - denn es ist noch nicht entschieden, wie die Versteigerung der 5G Frequenzen in Deutschland ablaufen wird und wer da letztlich die Frequenzen ersteigern wird. Doch eines ist seit einigen Tagen klar: United Internet will mitbieten! Das ist eine wichtige strategische Entscheidung, die United Internet bzw. die Tochter "1&1 Drillisch AG" da getroffen haben. Es geistern inzwischen diverse ... (Peter Niedermeyer)

