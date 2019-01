Die Gerry Weber International AG (kurz "Gerry Weber") ist nun also in ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren eingetreten. Am Freitag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dies beantragt zu haben - und noch am Freitag selbst hieß es dann, dass das Amtsgericht Bielefeld (= zuständiges Amtsgericht) dem Antrag stattgegeben hat. Der bisherige Vorstand soll im Amt bleiben, laut Gerry Weber wird es Unterstützung geben durch einen "in der Modebranche sehr versierten Eigenverwalter und Sanierungsexperten". ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...