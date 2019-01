Am Donnerstag stieg der Kurs des Solarunternehmens kräftig an. Ein Kursgewinn von fast 2,50 Euro wurde allein an diesem Tag erzielt. Mit diesem Anstieg trat der Kurs über das Bollinger Band hinaus, was eigentlich vermuten lässt, dass der Kurs bald wieder zurück ins Band wandert. Doch statt zurückzugehen ist der Kurs am Freitag weiter angestiegen. Gute 4 % konnte die SMA Solar-Aktie zulegen. Gestützt wurde die Aktie durch die Umbaupläne des Unternehmens, die 40 Mio. Euro pro Jahr einsparen sollen. ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...