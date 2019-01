Facebook war in der Vergangenheit mehrmals wegen mangelhaftem Datenschutz in die Kritik geraten. Nun will sich das US-Unternehmen für staatliche Regulierung öffnen - zumindest ein wenig

Facebook zeigt sich offen für die Regulierung des Online-Netzwerks durch staatliche Stellen - zumindest in Grenzen. Es gehe nicht mehr darum, ob soziale Medien reguliert werden sollten, sondern um die Frage des Wie, sagte der neue Chef-Lobbyist Nick Clegg am Montag in Brüssel. Facebook bereite sich darauf vor, in jenen Bereichen, in denen es für ein Privatunternehmen keinen Sinn ergebe, selbst ...

