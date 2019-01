Die letzte Börsenwoche endete nicht nur mit neuen Jahreshöchstständen, sondern auch mit dem Ende des Regierungsstillstandes in den USA - zumindest vorrübergehend. Dabei waren die Meldungen insgesamt alles andere als gut. Insgesamt zeigte sich einfach, dass der größte Verkaufsdruck aus dem Markt ist und strategische Investoren offensichtlich wieder Aktien einsammeln. In dieser Woche beginnt nun die ganz heiße Phase in der Berichtssaison. U.a. melden auch die großen Trendwerte Apple, Facebook und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...