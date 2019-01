Ganterschwil/Schweiz (ots) -



Die weltweit meistbenützten BEREG-Anti-Doping Kontrollbehälter

bleiben Made in Switzerland



Der Verwaltungsrat der Berlinger Special AG hat heute bekannt

gegeben, dass er die Herstellung von Behältern für

Doping-Kontrollproben nicht einstellen wird und den Markt weiter mit

den weltweit besterprobten Behältern versorgen wird. Sowohl

Produktion, Vertrieb & Marketing wie auch die permanente

Weiterentwicklung der Produkte, bleiben in der Schweiz. Das

Ostschweizer Technologieunternehmen Berlinger Special AG stellt seit

den 90er Jahren Behälter und Sicherheitslösungen für Dopingproben

her, welche heute weltweit als Standard gelten und an den meisten

internationalen Sportanlässen (z.B. Olympische Spiele,

Fussballgrossanlässe, Leichtathletik-Weltmeisterschaften, etc.) für

die Dopingkontrollen eingesetzt werden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur

WADA, alle internationalen Sportverbände, nationalen

Anti-Dopingagenturen und Kunden wurden heute über die Fortsetzung der

Produktion informiert.



Grosses Vertrauen und hohe internationale Nachfrage nach Berlinger

Anti-Dopingprodukten



Den Ausschlag für die Wiedererwägung des im März 2018

angekündigten Rückzugs aus diesem Geschäftsfeld, gab die weltweit

sehr grosse Nachfrage nach den BEREG-Anti-Dopingflaschen für Urin und

Blut. "Eine überwältigende Mehrheit der nationalen

Anti-Dopingagenturen weltweit, hat uns mehrfach darum gebeten die

Produktion weiterzuführen", sagt VR-Präsidentin Andrea Berlinger.

Berlinger Special AG hatte 2018, aufgrund der grossen Nachfrage an

Anti-Dopingbehältern teilweise mit langen Lieferengpässen zu kämpfen.

In den vergangenen Monaten wurden sowohl die internen

Produktionsprozesse, wie auch alle Anti-Dopingprodukte nach den

neuesten Erkenntnissen überprüft. Ein Update des Kontrollbehälters

für Blut-Dopingproben wird noch in diesem Monat erstmals

ausgeliefert. Die BEREG-Kits zur Anti-Dopingkontrolle entsprechen

weiterhin den aktuellsten Anforderungen der WADA und den

internationalen Sportverbänden und werden von den Athleten weltweit

für die einfache und sichere Handhabung geschätzt.



Strategische Ausrichtung auf zwei Geschäftsfelder



Das Toggenburger Unternehmen setzt nach diesem Entscheid weiterhin

auf die beiden traditionellen Geschäftsfelder. Neben dem Bereich

Anti-Doping, in welchem die Firma sich über die Jahrzehnte ein

grosses Wissen aufgebaut hat, ist dies die hightech-basierende

Temperaturüberwachung von Kühlketten. Die Firmen Berlinger & Co. AG

(Temperaturüberwachung) und Berlinger Special AG (Anti-Doping)

beschäftigen rund 100 Mitarbeiter/Innen im Schweizer Kanton St.

Gallen. Beide Gesellschaften werden seit August 2018 von CEO Thomas

Bechter geführt. Das seit 1865 bestehende Familienunternehmen gehört

seit 11 Jahren der Familie Berlinger Schwyter.

Verwaltungsratspräsidentin beider Gesellschaften ist Andrea

Berlinger.



