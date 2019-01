- Volkswagen kündigt neue globale Allianz an- Zusammenarbeit mit Ford bei Entwicklung von Transportern und Pickups- Beide prüfen auch gemeinsame Möglichkeiten im Bereich Elektrofahrzeuge- Volkswagen plant bis 2025 mindestens 50 E-Automodelle- Analysten bleiben optimistisch für die Zukunft des Unternehmens- Aktie überwindet 50-Tage-Linie und notiert über 150 EURDie Automobilhersteller auf der ganzen Welt hatten es im vergangenen Jahr schwer, da Handelskriege und die Besorgnis über eine globale Konjunkturabschwächung die Stimmung gegenüber der Industrie belasteten. Das wachsende Bewusstsein für Umweltschäden zwingt die Regulierungsbehörden jedoch dazu, Elektrofahrzeuge zu bevorzugen. Überraschenderweise scheint Volkswagen (VOW.DE / WKN: 766403) - das Unternehmen, das mit dem größten Emissionsskandal der Geschichte in Verbindung gebracht wird - dank der neu angekündigten globalen Allianz und der eigenen ehrgeizigen Pläne ein Spitzenreiter bei der Wende zur Elektromobilität zu werden. Volkswagen konnte in den letzten zehn Jahren die Umsätze kontinuierlich steigern. Der deutliche Rückgang der Gewinnmarge zu Beginn des Jahres 2012 führte jedoch zu einer deutlichen Ergebnisbelastung des Unternehmens. Der Ergebniseinbruch im vierten Quartal 2015 war eine Folge des Dieselskandals. Quelle: Bloomberg, XTB Research Volkswagen stand im Mittelpunkt eines der größten Unternehmensskandale zu Beginn dieses Jahrzehnts. Im Jahr 2015 tauchte der so genannte "Dieselskandal" auf, als eine Studie des Forschungsinstituts "International Council on Clean Transportation" ...

