In den Schwellenländern wird weniger überschüssige Liquidität angelegt. Daran hat die Politik der US-Notenbank einen entscheidenden Anteil.

Entscheidend für die Entwicklung der Kapitalmärkte ist zumindest auf kürzere Sicht, wie viel Geld wohin fließt. Die internationale Großbanken-Organisation IIF stellt bei allem neuen Mut zum Risiko bisher nur zögerliche tatsächliche Rückflüsse in die Schwellenländer fest. Hintergrund dafür ist auch, dass die US-Notenbank (Fed) den Kapitalmärkten eine Menge Liquidität entzogen hat.

In den vergangenen Jahren ist überschüssige Liquidität, die in den USA oder anderen großen Märkten nicht rentabel angelegt werden konnte, immer wieder in Regionen mit höheren Risiken geflossen. Das Jahr 2017 sah noch klaren Zustrom in die Emerging Markets. Dann kam es 2018 zu deutlichen Abflüssen, wie das IIF schreibt. Dabei spielte auch die Sorge mit, die Fed könne die Zügel zu schnell anziehen. Sie führte dazu, dass die Investoren Risiken abstoßen wollten.

Seit Anfang 2019 legen Ausländer wieder eine Menge Geld in China an, heißt es in einer neuen Studie des IIF. Der Zufluss in Anleihen und Aktien betrug per saldo rund 24 Milliarden Dollar, nach bisherigen Daten aufs gesamte Quartal hochrechnet. Über das ganze Jahr gerechnet war die Bilanz in China im Übrigen auch 2018 positiv, trotz des Handelsstreits mit den USA.

Aber andere wichtige Märkte wie Indien und Südafrika litten im laufenden Jahr unter weiteren Abflüssen. Etwas besser sah es in Indonesien und Mexiko aus. Die Experten des IIF ...

