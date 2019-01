VW will in dem Land Fahrzeuge montieren, Komponenten fertigen und Fahrdienste anbieten. Damit weitet der Konzern sein Engagement in Afrika weiter aus.

Volkswagen baut seine Aktivitäten in Afrika weiter aus. Nach Vereinbarungen mit Nigeria und Ghana im vergangenen Sommer unterzeichneten die Wolfsburger am Montag eine Absichtserklärung zur Entwicklung der Autoindustrie in Äthiopien. Der Vertrag sei im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Addis Abeba unterzeichnet worden, der sich zu einem Staatsbesuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...