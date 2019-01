Zehn Jahre nach der Finanzkrise stecken in den Bilanzen von Europas Banken immer noch Milliarden fauler Kredite, weil die Politik sie nur halbherzig bekämpfte. Jetzt spitzt sich die Lage vor allem in Italien wieder zu.

Sie begehren gern auf gegen das sogenannte Establishment, aber wenn es um marode Banken geht, ticken Italiens Vizepremiers Matteo Salvini von der rechten Lega und Luigi di Maio von der Bewegung Cinque Stelle wie die alte Garde: Der Staat soll die angeschlagene Genueser Sparkasse Carige retten. Das Geldhaus ist Anfang des Jahres von der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Jetzt droht ihm das gleiche Schicksal wie der Krisenbank Monte dei Paschi, die nur dank einer Teilverstaatlichung überlebte.

Carige wäre nie in eine Schieflage geraten, hätte die Sparkasse ihre faulen Kredite abgebaut. Sie belaufen sich auf 3,5 Milliarden Euro bei einer Bilanzsumme von 24 Milliarden. Carige ist nur eine von vielen italienischen Banken mit Problemen. Ein Viertel aller faulen Kredite in der Euro-Zone sind bei Geldhäusern in Italien verbucht.

Doch Druck der EZB zur Konsolidierung verbitten sich die regierenden Populisten in Rom als Einmischung von außen. Als die Bankenaufseher der EZB jüngst allen von ihr überwachten Geldhäusern Zieldaten nannte, zu denen sie faule Kredite vollständig über Rückstellungen abdecken sollten, witterte Vizeministerpräsident Salvini eine gezielte Attacke auf das italienische Bankensystem. Das "neue Foulspiel der EZB könnte Italien 15 Milliarden Euro kosten", tönte der Lega-Politiker.

Glimmt in Italien die Zündschnur für eine neue Bankenkrise in Europa? Auszuschließen ist das nicht. Denn auch jenseits von Italien ist die Lage prekär. Ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise stecken noch immer 650 Milliarden Euro an faulen Krediten in den Bankbilanzen in der Euro-Zone. Seit die Bankenaufsicht (SSM) der EZB vor gut vier Jahren die Arbeit aufnahm, ist dieser Betrag zwar gesunken; damals lag der Umfang notleidender Kredite noch bei einer Billion Euro. Gleichwohl sei es dringend geboten, "noch mehr zu machen", warnte die erste SSM-Chefin Danièle Nouy bei ihrem Abschied Ende vergangenen Jahres. Portugal etwa weist eine Quote an faulen Krediten von knapp zwölf Prozent auf, beim Dauerpatienten Griechenland sind es rund 45 Prozent.

Im internationalen Vergleich stehen die europäischen Geldhäuser schlecht da. Sowohl in den USA als auch in Japan sind die Altlasten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...